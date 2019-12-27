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  4. Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард»

Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард»

, 15:44 | Сергей Зеленский Видео 66

Этот вид вооружения не имеет аналогов в мире.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке 27 декабря на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

«Авангард» наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. В ноябре 2019 года в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений российское оборонное ведомство представило американским специалистам «Авангард». Кроме того, Москва показала образцы новейших средств вооружения с целью поддержания жизнеспособности и эффективности указанного документа.

Ракетный комплекс «Авангард», разработанный российскими военными конструкторами, не имеет аналогов в мире. Боевой блок новейшего гиперзвукового оружия способен в плотных слоях атмосферы превышать скорость 20 махов, примерно 25 тысяч километров в час.

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