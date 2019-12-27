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«Вы прелесть!»: Жена внука Пугачевой снялась в нежном и роковом образах

, 17:40 | Мия Субботина Фото 782

Алена Краснова поделилась новыми снимками с новогодней фотосессии на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова очаровала поклонников в новогоднем образе. 22-летняя девушка предстала в блестящих мини-шортиках и белом свитере. Ее образ дополнили серебряные туфли на каблуке, серьги-кольца и светлый клатч. Модель порадовала поклонников и вторым праздничным образом — Алена облачилась в длинное розовое платье, добавив серебряное ожерелье к роскошному наряду. Серией снимков жена Никиты Преснякова поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Ну, что у вас уже появилось новогоднее настроение?)) У меня оно создается исключительно на наших с @nastyaafed атмосферных съемках», — подписала пост звезда.

Instagram @alenaakrasnova

Поклонники восхитились шикарными нарядами Алены. Многим понравился ее роковой образ в платье, а другие пришли в восторг от блестящих шорт знаменитости.

«Вы очень красивая! С наступающим Вас»;

«Мне нравится второй в кресле. Такой роковой вид, несмотря на розовое платье»;

«Первый образ мне ближе. Вы прелесть!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой в сексуальном боди и на каблуках пленила фанатов.

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