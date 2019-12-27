Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет с тремя детьми

Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет, когда она возвращалась с тремя детьми из путешествия в Намибию. Как рассказала телеведущая в своем Instagram, в пункте пересадки сотрудник аэропорта принял Юлию за старшую сестру ребят и потребовал доверенность на поездку от родителей.

«На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: „Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?“ Я говорю: „Я родитель!“ Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра», — написала Барановская, страничка которой пестрит экзотическими фотографиями и видеороликами с африканскими пейзажами.

Она добавила, что такие путешествия действительно превращают ее в ребенка.

Как пишут Дни.ру, бывшая гражданская жена футболиста Аршавина вместе с детьми — 11-летней Яной, 14-летним Артемом и семилетним Арсением в течение нескольких дней активно знакомилась с африканской флорой и фауной. Особенно Барановскую впечатлило семейство бегемотов, которое вышло к воде, несмотря на присутствие туристов.

Instagram @baranovskaya_tv

Ранее, как писал 5-tv.ru Юлия Барановская поделилась секретом, как ей удается все успевать.