Алена Кравец вслед за Лерой Кудрявцевой удалит импланты из груди

Модель и светская львица Алена Кравец поддержала звезд шоу-бизнеса, которые публично предостерегают женщин от вставки грудных имплантов.

Кравец никогда не скрывала, что в свое время прибегла к услугам пластического хирурга, и увеличила бюст с первого до четвертого размера. По ее словам, операцию она делала в швейцарской клинике, и отдала за нее 20 тысяч евро.

«Но тогда, конечно, и представить не могла того ужаса, в который превратится моя жизнь. В этом году компания — производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак», — приводит ее слова Дни.ру.

Узнав об этом, 34-летняя дива незамедлительно отправилась к онкологу и прошла обследование, после чего приняла решение удалить опасные импланты.

«Твердо решила избавиться от своей упругой „троечки“ — этой мины замедленного действия в теле, которая доставляла мне много проблем», — сказала она.

Таким образом Алена надеется своим «горьким примером» уберечь хотя бы нескольких представительниц прекрасного пола от коррекции бюста.

«То же самое делаю я — призываю девушек не повторять моих ошибок. Да, я знаю, что каждая из нас хочет выглядеть сексуально, желанно. Но не путем же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины не бегут к хирургам в желании нам нравиться, кажется», — добавила она.

Как уточняет издание, операция по удалению имплантов называется «аугментационная маммопластика», и является довольно болезненной. По словам хирурга Алены, не стоит обнадеживать себя тем, что после удаления этих инородных тел из груди она будет выглядеть в первозданном виде.

«Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент сталкивается с такими проблемами как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез. Скорее всего, Алене потребуется послеоперационная мастопексия — процедура подтяжки тканей», — считает врач.

Кампания в соцсетях по предупреждению девушек воздержаться от увеличения бюста началась с телеведущей Леры Кудрявцевой, которая была госпитализирована и прооперирована после того, как один из имплантов порвался. Лера призналась, что решилась на откровенность, потому что хочет предостеречь молодых девушек от подобного шага. Ее поддержала бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева, которая считает, что откровение телеведущей многим спасло жизнь.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал об опасности импланта, лопнувшего у Леры Кудрявцевой.