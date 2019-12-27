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  4. «Это перебор, друзья!»: Стас Михайлов опроверг слухи о неоплаченных штрафах ГИБДД

«Это перебор, друзья!»: Стас Михайлов опроверг слухи о неоплаченных штрафах ГИБДД

, 18:25 | Сергей Зеленский 118

По словам артиста, правила дорожного движения нарушали недобросовестные водители, но сейчас вопрос уже закрыт.

Фото: Instagram @stas_mihailoff

Эстрадный певец Стас Михайлов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что его разыскивают судебные приставы за несколько неоплаченных штрафов. Артист в Instagram обратился к журналистам.

«Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума. Но дезинформация — это перебор, друзья! Спешу сообщить, что я законопослушный гражданин, и даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы, и совершенно точно никто ни за что меня не разыскивает!» — заявил он.

Instagram @stas_mihailoff

Instagram @stas_mihailoff

По словам артиста, факт неоплаты был установлен, но произошло это по вине недобросовестных водителей, с которыми он передвигался, так как редко сам ездит за рулем.

«Но все уже разрешено и оплачено! Прессу прошу не волноваться, проблема решена. Всех с наступающими праздниками!» — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Стаса Михайлова не оплачено в общей сложности 14 штрафов на 12 тысяч рублей.

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