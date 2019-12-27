«Хочу стать героем-полицейским»: мальчик, ставший звездой сети, объяснил выбор костюма на утренник

Мальчик из Казахстана Манарбек Нурислам буквально взорвал интернет после новогоднего утренника в детском саду, на котором появился в костюме полицейского. Он рассказал, что сам выбрал этот наряд для праздника.

«Я хочу стать героем-полицейским. Я не хотел надевать другой костюм, мне понравился именно этот. Я очень люблю полицейских, в следующем году я тоже надену этот костюм. Когда я вырасту, я хочу стать героем-полицейским», — признался малыш.

Популярность в сети мальчик завоевал после размещения видео, где ребенок стоит в костюме полицейского со светящимся жезлом в руке. В таком наряде малыш выделялся на фоне других детей, выбравших костюмы зайчиков и снежинок. Интернет-пользователи устроили активное обсуждение в комментариях.

«У этого мальчика превышение должностных полномочий, жезлы отменили»;

«Вот он, супергерой современности», – написали фолловеры.

YouTube @Bnews Редакторы

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина в костюме Деда Мороза скончался прямо во время утренника в Заполярье.