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  4. Денис Майданов опроверг ДТП с участием его внедорожника в Подмосковье

Денис Майданов опроверг ДТП с участием его внедорожника в Подмосковье

, 20:08 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 59

Артист в момент аварии находился на гастролях в Германии.

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Фото, видео: Instagram @maydanov_official, 5-tv.ru

Заслуженный артист РФ Денис Майданов категорически опроверг информацию о ДТП с участием его внедорожника Mercedes-Benz GLS в то время, как сам артист находился на гастролях в Германии.

«Ну, что за ерунда? Ну, это неправда, это бред, который я вообще не понимаю откуда взялся», — сказал он 5-tv.ru.

Ранее ряд СМИ сообщали, что на Можайском шоссе в Подмосковье случилась авария, и прибывшие на место полицейские установили, что одна из машин с так называемыми красивыми номерами, получившая механические повреждения, принадлежит Майданову.

Денис Майданов — многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал более миллиона просмотров.

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