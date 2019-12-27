Денис Майданов опроверг ДТП с участием его внедорожника в Подмосковье

Заслуженный артист РФ Денис Майданов категорически опроверг информацию о ДТП с участием его внедорожника Mercedes-Benz GLS в то время, как сам артист находился на гастролях в Германии.

«Ну, что за ерунда? Ну, это неправда, это бред, который я вообще не понимаю откуда взялся», — сказал он 5-tv.ru.

Ранее ряд СМИ сообщали, что на Можайском шоссе в Подмосковье случилась авария, и прибывшие на место полицейские установили, что одна из машин с так называемыми красивыми номерами, получившая механические повреждения, принадлежит Майданову.

Денис Майданов — многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал более миллиона просмотров.