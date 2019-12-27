Неизвестный мужчина с предметом, похожим на автомат в руках, ограбил автозаправку в городе Камышлов Свердловской области. Видео момента преступления попало в соцсети.

Камера на автозаправке запечатлела мужчину, стоящего у прилавка. Он одет в светлый камуфляжный костюм, лицо скрывает черная маска. За спиной налетчика находится мужчина в обычной одежде — вероятно, посетитель.

Пока сотрудница заправки собирает деньги из кассы, в помещение входит другой мужчина. Грабитель стреляет ему в ногу, после чего забирает пакет с деньгами и уходит.

По информации URA.RU, в результате ограбления пострадал охранник. У мужчины сквозное ранение, ему оказывают помощь в больнице. На месте происшествия уже работают правоохранители. Они нашли две гильзы и выяснили, что преступник забрал с собой 17 тысяч рублей.

Издание отмечает, что полиция сейчас разыскивает автомобиль Nissan Almera темного цвета. Для поимки преступника из Екатеринбурга была направлена усиленная следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытке ограбления салона связи в Петербурге. Сотрудникам магазина удалось отбиться от вооруженного грабителя с помощью огнетушителя.