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Налетчик с автоматом ограбил автозаправку на Урале — видео

, 23:42 | Игорь Рязов Видео 39

Неизвестный в камуфляжном костюме выстрелил в охранника, а потом убежал с 17 тысячами рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Instagram @official.kamyshlov

Неизвестный мужчина с предметом, похожим на автомат в руках, ограбил автозаправку в городе Камышлов Свердловской области. Видео момента преступления попало в соцсети.

Камера на автозаправке запечатлела мужчину, стоящего у прилавка. Он одет в светлый камуфляжный костюм, лицо скрывает черная маска. За спиной налетчика находится мужчина в обычной одежде — вероятно, посетитель.

Пока сотрудница заправки собирает деньги из кассы, в помещение входит другой мужчина. Грабитель стреляет ему в ногу, после чего забирает пакет с деньгами и уходит.

По информации URA.RU, в результате ограбления пострадал охранник. У мужчины сквозное ранение, ему оказывают помощь в больнице. На месте происшествия уже работают правоохранители. Они нашли две гильзы и выяснили, что преступник забрал с собой 17 тысяч рублей.

Издание отмечает, что полиция сейчас разыскивает автомобиль Nissan Almera темного цвета. Для поимки преступника из Екатеринбурга была направлена усиленная следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытке ограбления салона связи в Петербурге. Сотрудникам магазина удалось отбиться от вооруженного грабителя с помощью огнетушителя.

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