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Два автомобиля одновременно улетели с дороги на Московском проспекте в Петербурге

, 1:36 | Марина Неруцких Эксклюзивное видео 81

Водители легковушек госпитализированы.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Серьезная авария произошла накануне поздно вечером в центре Петербурга. На Московском проспекте неподалеку от набережной реки Фонтанки два автомобиля вылетели с дороги. При этом внедорожник врезался в машину спецтехники, а вторая легковушка протаранила верстовой столб Царскосельской дороги.

На записи камеры видеонаблюдения, попавшей в распоряжение 5-tv.ru, видно, что два автомобиля идущие в попутном направлении, появляются в кадре практически одновременно. Первым вправо от дороги уходит белый кроссовер, и влетает в самосвал, стоящий с проблесковыми маячками на обочине. Вторая легковушка несколькими метрами позже также съезжает вправо и на полной скорости врезается в гранитный постамент верстовой пирамиды.

Судя по видео, водитель черного автомобиля только чудом не задевает идущих по тротуару людей.

В результате ДТП обоим автолюбителям понадобилась помощь медиков, водители госпитализированы. Что стало причиной аварии — не известно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП: BMW врезался в дерево и разлетелся на части в жуткой аварии под Петербургом.

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