Толстые мужчины занимаются сексом чаще, чем худые

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Марина Неруцких
Марина Неруцких Марина Неруцких 1 947

В исследовании британских ученых приняли участие около пяти тысяч жителей Туманного Альбиона в возрасте от 50 лет и старше.

Фото, видео: www.globallookpress.com / john rowley, West Coast Surfer, ZAM-Photography

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Университета Англии имени Раскина в ходе исследования выяснили, что мужчины, имеющие избыточную массу тела, занимаются сексом чаще, чем их стройные ровесники.

В опросе приняли участие около пяти тысяч сексуально активных жителей Соединенного Королевства в возрасте 50 лет и старше, пишет The Sun.

Неожиданный результат опроса исследователи объясняют тем, что полные мужчины чаще занимаются сексом, чем худые, так как уверены в себе. По мнению ученых, представители сильного пола, имеющие лишний вес, находятся в более счастливых отношениях, что влияет и на сексуальную активность, и на аппетит.

А вот худые мужчины — закомплексованы. Им все время приходится привлекать новых партнерш, а это серьезная мотивация, чтобы держать свой вес в норме.

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