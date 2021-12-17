Толстые мужчины занимаются сексом чаще, чем худые

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Университета Англии имени Раскина в ходе исследования выяснили, что мужчины, имеющие избыточную массу тела, занимаются сексом чаще, чем их стройные ровесники.

В опросе приняли участие около пяти тысяч сексуально активных жителей Соединенного Королевства в возрасте 50 лет и старше, пишет The Sun.

Неожиданный результат опроса исследователи объясняют тем, что полные мужчины чаще занимаются сексом, чем худые, так как уверены в себе. По мнению ученых, представители сильного пола, имеющие лишний вес, находятся в более счастливых отношениях, что влияет и на сексуальную активность, и на аппетит.

А вот худые мужчины — закомплексованы. Им все время приходится привлекать новых партнерш, а это серьезная мотивация, чтобы держать свой вес в норме.

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