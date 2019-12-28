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  4. Семь человек получили ранения в результате ДТП микроавтобуса и грузовика в Омске

Семь человек получили ранения в результате ДТП микроавтобуса и грузовика в Омске

, 6:46 | Марина Неруцких 34

По предварительной информации, виновником аварии является водитель пассажирского автобуса.

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Омске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла рано утром на мосту в черте города.

«Сегодня около 07.40 (04.40 по московскому времени — Прим.ред.) произошло ДТП на улице Ленинградская площадь в Омске. Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, допустил столкновение с грузовым автомобилем „Камаз“. За медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают экстренные службы, устанавливаются все подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Пермском крае. Тогда в аварии пострадали девять человек.

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