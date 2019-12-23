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Микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Пермском крае

, 12:34 | Нюра Незванова 111

В результате аварии пострадали девять человек.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в серьезное ДТП в Пермском крае. Авария произошла на трассе М-7 «Волга» в Кировском районе.

Как стало известно 5-tv.ru, произошло столкновение седельного тягача DAF без прицепа и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который направлялся из Перми в Краснокамск.

В результате произошедшего пострадали 9 человек, детей среди них нет. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте аварии работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Израиле.

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