Микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Пермском крае

Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в серьезное ДТП в Пермском крае. Авария произошла на трассе М-7 «Волга» в Кировском районе.

Как стало известно 5-tv.ru, произошло столкновение седельного тягача DAF без прицепа и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который направлялся из Перми в Краснокамск.

В результате произошедшего пострадали 9 человек, детей среди них нет. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте аварии работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Израиле.