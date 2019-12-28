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Завод по переработке отходов полностью сгорел в Японии

, 9:54 | Ниса Мурзанаева Видео 41

Возгорание произошло неподалеку от японского города Токио. С огнем боролись 13 пожарных расчетов. Дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров.

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Фото, видео: YouTube / 87 HIROKI

Полностью сгорел завод по переработке отходов неподалеку от Токио. Крупный пожар произошел в японской префектуре Тиба. Очевидцы утверждают, что черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Данных о пострадавших пока не поступало.

По информации спасательных служб, возгорание на заводе началось около пяти утра. Телеканал NHK сообщает, что пожар произошел на месте хранения пластиковых отходов. С огнем боролись 13 пожарных расчетов.

Примерно в течение четырех часов пламя почти полностью поглотило заводские строения. Клубы дыма распространились на несколько сотен метров. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Местные жители, чьи дома расположены в районах неподалеку от завода, на ухудшение состояния здоровья из-за задымления пока не жаловались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани горит склад на площади в пять тысяч квадратных метров.

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