Завод по переработке отходов полностью сгорел в Японии

Полностью сгорел завод по переработке отходов неподалеку от Токио. Крупный пожар произошел в японской префектуре Тиба. Очевидцы утверждают, что черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Данных о пострадавших пока не поступало.

По информации спасательных служб, возгорание на заводе началось около пяти утра. Телеканал NHK сообщает, что пожар произошел на месте хранения пластиковых отходов. С огнем боролись 13 пожарных расчетов.

Примерно в течение четырех часов пламя почти полностью поглотило заводские строения. Клубы дыма распространились на несколько сотен метров. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Местные жители, чьи дома расположены в районах неподалеку от завода, на ухудшение состояния здоровья из-за задымления пока не жаловались.

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