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По меньшей мере 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

, 12:29 | Ниса Мурзанаева Видео 23

Теракт произошел в сомалийской столице Могадишо.

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Фото, видео: Twitter @AhmedAbdihadi

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в сомалийской столице Могадишо. Машина взорвалась рядом со зданием налогового управления.

Со ссылкой на члена парламента Сомали Абдиризака Мухаммеда «Интерфакс» сообщает, что в настоящий момент известно о «более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырех иностранцев».

Точное число жертв трагедии устанавливается. В результате взрыва возгоранию подвергся школьный автобус, повреждения также получили заправка и несколько магазинов.

Пока ни одна из террористических банд ответственность за произошедшее на себя не взяла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при взрыве близ американской авиабазы в Баграме пострадали более 30 человек.

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