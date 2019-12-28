Анастасия Волочкова порадовала одних и разозлила других подписчиков, в очередной раз сев на шпагат. На этот раз балерина расположилась в холле собственного дома под лестницей, украшенной новогодней елкой. Вокруг себя она разложила букеты роз (как обычно, белых), а в руки взяла кота.
Подписчики Волочковой в комментариях уже предвкушают фото в купальниках, которые звезда неизбежно будет публиковать, отдыхая в Таиланде. Ну и, конечно, главной темой обсуждений стал шпагат, которым знаменита балерина.
«Это уже анекдот какой-то! Вы стоять разучились? Ноги расползаются? Или это специально для хайпа?»
«Заключительный шпагат в этом году».
«Настя, не сидите на холодном!»
«У кота в глазах полная безнадега…», — пишут комментаторы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, прошлый шпагат Волочкова демонстрировала буквально два дня назад в бане, слегка прикрывшись вениками. До этого шпагат был в воздухе.