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  4. Волочкова с котом на руках села на шпагат, окружив себя розами — фото

Волочкова с котом на руках села на шпагат, окружив себя розами — фото

, 13:39 | Светлана Александрова Видео 132

Балерина отчиталась о последнем в этом году спектакле и похвасталась, что отправляется к океану.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова порадовала одних и разозлила других подписчиков, в очередной раз сев на шпагат. На этот раз балерина расположилась в холле собственного дома под лестницей, украшенной новогодней елкой. Вокруг себя она разложила букеты роз (как обычно, белых), а в руки взяла кота.

«Вчера состоялся мой заключительный спектакль в этом году. Спасибо, Зеленоград, за овации, цветы, радость встречи. Я подарила вам этот позитив безвозмездно и от души. Тысяча пригласительных разлетелись за два дня. Мне искренне приятно! Растягиваю удовольствие и радость длинной шпагата. Белый цвет меня украшает, правда? Растягивайте и вы удовольствие выходных! А я завтра — к океану!» — похвасталась Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Подписчики Волочковой в комментариях уже предвкушают фото в купальниках, которые звезда неизбежно будет публиковать, отдыхая в Таиланде. Ну и, конечно, главной темой обсуждений стал шпагат, которым знаменита балерина.

«Это уже анекдот какой-то! Вы стоять разучились? Ноги расползаются? Или это специально для хайпа?»

«Заключительный шпагат в этом году».

«Настя, не сидите на холодном!»

«У кота в глазах полная безнадега…», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прошлый шпагат Волочкова демонстрировала буквально два дня назад в бане, слегка прикрывшись вениками. До этого шпагат был в воздухе.

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