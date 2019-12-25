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Фанаты подловили Волочкову на неудачной ретуши фото: «Две коленки на одной ноге»

, 14:10 | Алиса Старжевская Фото 641

Поклонники заметили нехарактерные «мутации» артистки на снимке в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Фотографии Анастасии Волочковой фанаты готовы изучать до мельчайших подробностей. На этот раз балерину уличили в чрезмерном увлечении фотошопом, пишут «Дни.ру».

На снимке в Instagram Волочкова окружена юными девочками, которые одеты в разноцветные балетные пачки. На приме же привычный костюм из белоснежных брюк-клеш и облегающей майки на тонких бретельках.

Кажется, что Анастасия похорошела до неузнаваемости, но часть фанатов уверена — хороший внешний вид артистка поддерживает не за счет косметолога и диеты, а с помощью редактора изображений.

Instagram @volochkova_art

Многие отметили, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит несколько усохшей по сравнению с юными подопечными. Поклонники вспомнили снимки с домработницей, на которых Волочкова выглядит высокой, как баскетболистка, отметили две коленки на левой ноге и неестественную форму правой груди.

«Ой, я не могу, сосок аж в подмышке торчит»;

«Работа пьяного фотошопера»;

«Какой у Анастасии Волочковой истинный рост? С Лолой прямо баскетболистка, а тут меньше девочек. Запутанная история»;

«Две коленки на одной ноге получились».

Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников неестественно длинными ногами.

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