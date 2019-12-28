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  4. Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили на рейс в Якутии — эксклюзивное видео

Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили на рейс в Якутии — эксклюзивное видео

, 13:00 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 96

Певец провел корпоратив и должен был вылететь в другой город.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Певца Рому Жукова не пустили в самолет, правоохранители предположили, что артист пьян.

По словам адвоката звезды Александра Усачева, Роман провел корпоративное мероприятие и вылетал в другой город в рамках гастрольного тура. Жуков подошел к полицейским, чтобы спросить, как пройти в одну из точек аэропорта. Сотрудникам правоохранительных органов показалось, что артист не в себе: его попросили пройти тест и сдать кровь на анализ. Аналогичные вопросы возникли и к девушке, которая путешествовала с певцом.

«Все это продолжалось не час, не два, а больше трех часов. Первоначально — он даже не знает, что произошло, какие претензии к нему. То ли алкоголь какой-то, хотя он не был пьян и добровольно пошел сдал (кровь на анализ — Прим.ред.). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции, появились сразу же понятые непонятные откуда-то», — рассказал адвокат 5-tv.ru.

По словам Усачева, из-за срыва перелета Жукову пришлось искать альтернативный способ добраться до нужного города в срок. Скорее всего, Роман взял такси — связи ни с ним, ни с его спутницей в настоящее время нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет с тремя детьми.

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