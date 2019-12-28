Певца Рому Жукова не пустили в самолет, правоохранители предположили, что артист пьян.

По словам адвоката звезды Александра Усачева, Роман провел корпоративное мероприятие и вылетал в другой город в рамках гастрольного тура. Жуков подошел к полицейским, чтобы спросить, как пройти в одну из точек аэропорта. Сотрудникам правоохранительных органов показалось, что артист не в себе: его попросили пройти тест и сдать кровь на анализ. Аналогичные вопросы возникли и к девушке, которая путешествовала с певцом.

«Все это продолжалось не час, не два, а больше трех часов. Первоначально — он даже не знает, что произошло, какие претензии к нему. То ли алкоголь какой-то, хотя он не был пьян и добровольно пошел сдал (кровь на анализ — Прим.ред.). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции, появились сразу же понятые непонятные откуда-то», — рассказал адвокат 5-tv.ru.

По словам Усачева, из-за срыва перелета Жукову пришлось искать альтернативный способ добраться до нужного города в срок. Скорее всего, Роман взял такси — связи ни с ним, ни с его спутницей в настоящее время нет.

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