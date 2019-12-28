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«Опять хулиганит»: жена Ромы Жукова о недопуске певца на рейс

, 13:51 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 31

По словам Елены Жуковой, у артиста уже были подобные инциденты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Официальная супруга Ромы Жукова — Елена — прокомментировала информацию об инциденте с артистом в якутском аэропорту 28 декабря. Артиста не пустили на рейс, предположив, что мужчина пьян.

Сама Елена об инциденте услышала от журналистов — супруги не живут вместе с 2017 года. Однако узнав о причинах, по которым ее мужа не пустили в самолет, нисколько не удивилась.

«У него уже было четыре года назад по этой теме. Видно опять вот так вот хулиганит, что я могу поделать. Видно, ему скучно живется», — сообщила она 5-tv.ru.

Кроме того, Жукова посоветовала Роману уделить внимание своему здоровью. Женщина считает: если инцидент действительно имел место, то певцу просто необходимо пройти лечение.

«Посоветовать могу только одно — это госпитализация. Положить его в клинику, полечить. Все-таки у нас общие дети. По этой причине я перестала жить с ним вместе — причина в алкоголизме», — откровенно рассказала Елена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Рому Жукова не пустили в самолет из-за подозрений в нетрезвом состоянии артиста. Певца попросили пройти ряд медицинских тестов.

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