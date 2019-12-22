Большая пресс-конференция Путина: итоги и самые яркие моменты

Одно из главных событий недели, да и всего уходящего года — это традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она проходит уже в 15-й раз.

А впервые такой диалог состоялся в далеком 2001-м году. Количество журналистов, желающих задать вопрос Путину, ежегодно растет. В декабре в столицу съезжаются представители российских и иностранных СМИ — от крупнейших федеральных до самых маленьких — региональных и тематических.

Пресс-конференция президента это еще и определенный рубеж, своего рода, итоги года. Прямо сейчас — ключевые темы, актуальные вопросы современности и будущее России.

В четверг вот с этой сцены больше четырех часов выступал президент страны. Меняется хронометраж пресс-конференций. Увеличивается число журналистов. В этот раз их было почти две тысячи. Но из года в год одно остается неизменным — Путин подробно и откровенно отвечает на все без исключения вопросы. Запретных тем нет. Так было и в этот раз. К тому же нам посчастливилось задать собственный вопрос президенту.

А всего вопросов было 77. Интересная деталь в этот раз женщины были активнее мужчин. А еще многие отметили, что на пресс-конференции стало гораздо меньше журналистов, которые приезжают сюда за своей минутой славы и превращают диалог в шоу. На этот раз общение длилось 4 часа 18 минут.

«Вам спасибо большое за живой интерес к встречам подобного рода. Давайте начнем», — заявил президент.

С первых же минут затронули внутренние проблемы. Вопросы экологии, дорогие билеты на авиарейсы внутри страны. Но особо остро прозвучала тема мусора.

Долгожданную реформу запустили, но Петербургу и еще двум городам предоставили отсрочку. Журналисты Ленинградской области недовольны тем, что весь мусор из мегаполиса вывозится в соседний регион. К тому же зачастую он доставляется туда нелегально. Президент уверен, что дело тут не только в несовершенстве законодательства.

«Но чего, мне кажется, не хватает — точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы. Конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь нужно наводить элементарный порядок. Прозрачно нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, ситуация может и должна поменяться. Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся», — пояснил Путин.

Национальные проекты — одна из главных тем современной России. В прошлом году — это вообще был первый вопрос на пресс-конференции. Сейчас мы подводим первые итоги и многие замечают, что не все так гладко. С другой стороны, и президент не раз это повторял, это глобальная реформа важнейших сфер нашей жизни.

«Сами нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями, сформулированы цели, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы, именно для достижения этих целей, и введена персональная ответственность, она уже используется. По этим направлениям мы и должны дальше двигаться», — подчеркнул глава государства.

Здравоохранение, наверное, один из главных нацпроектов. Нынешний год показал, как сложно складываются отношения в этой отрасли. На бумаге врачи получали одни деньги, а на деле — совсем другие. А вот некоторые руководители больниц себя не обижали — выписывали завидные премии. Недовольство росло. Забастовки медиков прокатились по всей стране.

«Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 35 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам. Но, конечно, этого недостаточно. Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине. С этим я согласен», — пояснил Владимир Путин.

И еще одна важнейшая медицинская тема. Она широко обсуждается после задержаний в Москве женщин, которые заказали за границей для своих больных детей редкие лекарства незарегистрированные в России. После того как на проблему обратили внимание в Кремле — бюрократические жернова министерств и ведомств закрутились как надо. Задержанных отпустили, а препараты централизованно закупили по линии Минздрава, но кардинально проблема не решена до сих пор.

Президент подчеркнул, что к вопросам снабжения препаратами надо подходить тонко, чтобы соблюсти баланс: продолжать развивать отечественную фармацевтику, но не закрывать путь тем препаратам, которые пока еще не научились производить или к которым люди привыкли.

«Люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства, и надо это иметь в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. И у Минздрава есть здесь определенные предложения, я думаю, что в ближайшее время они будут реализованы», — сказал, отвечая на вопрос, президент.

От проблем внутренних плавно перешли к внешним. Без Украины никуда, тем более после встречи «нормандской четверки». На пресс-конференции даже появилась своя традиция. Уже несколько лет здесь солирует Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН». Вот уж кому повезло, потому что без вопроса он не уходит который год подряд.

Представить такое на другой стороне — просто невозможно. Вот именно в эти дни наш корреспондент, единственный из российских журналистов, которому удалось таки прорваться через кордон киевских пограничников, пытается увидеть все своими глазами, как и призывал официально президент Зеленский две недели назад. Но все официальные двери перед русскими в Киеве закрыты наглухо о радушии Зеленского там не слышали. В аккредитации не то, что к президенту даже на заседание Верховной Рады — отказывают. И это они называют свободой слова.

Что же тогда в России, где украинцам можно не только спокойно и безопасно снимать репортажи, но и из года в год ходить на пресс-конференции президента и в числе первых спрашивать о чем угодно.

В этот раз Цимбалюк пытался съязвить и объяснить собравшимся почему Киев имеет право ненавидеть русских репортеров, но не вышло.

«Действительно, у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение», — заявил президенту России украинский журналист Роман Цимбалюк.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — поинтересовался президент.

«У нас основной боевой танк — Т-64, произведен в Харькове», — уверенно ответил журналист.

«Т-64 — это тоже советская машина», — шутливо подметил Путин.

А когда украинский журналист попытался усомниться в легитимности непризнанных республик, Путин напомнил, что вообще-то за их создание голосовал народ Донбасса. Более того официальный Киев их де-факто признал. Даже автограф свой оставил в минских соглашениях рядом с подписями ДНР и ЛНР. Этим соглашениям альтернативы нет. Хотя Украина упорно пытается придумать что-то новое, не желая никого слышать.

«Знаете, в чем самая главная проблема? Я вам говорю совершенно искренне, самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми. Если встать на эту позицию, на позицию договоренностей, диалога, то тогда проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза: „Донбасс порожняк не гонит“, — она, знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут!» — подчеркнул Владимир Путин.

В этот раз задать вопрос президенту удалось и мне. Это уже третья пресс-конференция, на которой я работаю. Как принято говорить в таких случаях «бог троицу любит». Скрывать не буду — это большая журналистская удача.

«Вопрос касается санкций и политического давления со стороны Евросоюза. Одна яркая иллюстрация. Совсем недавно в Латвии запретили вещание нескольких российских каналов, включая наш Пятый канал. Ситуация складывается очень неприятная. Как Вам кажется, может ли она измениться к лучшему, особенно с учетом того, что все мы понимаем бессмысленность этих санкций?»

«Лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике. Поэтому ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам!» — ответил на вопрос президент.

Часто некоторые формулировки наших коллег вызывают оторопь у президента. На этот раз всех шокировал японский журналист, который почему-то уверен, что Россия станет причиной ядерной войны. Потому что когда утратит силу договор СНВ 3 через полтора года, США могут ударить по нам своими ракетами, а мы зеркально ответим.

«Когда этот договор утратит силу, то ничего не будет, что нас удержит от новой гонки вооружений и, может, предстоящей ядерной войны. Как Вы считаете?» — поинтересовался японский журналист.

«Типун Вам на язык — „предстоящей ядерной войны“. Вы что говорите-то?» — возмутился президент.

Самое парадоксальное, что о Российской угрозе ядерной войны говорит представитель единственной страны в мире пострадавшей от атомных бомбардировок США.

Глядя на это понимаешь, что важнейшая миссия пресс-конференций президента — рассказывать всему миру об истинном положении дел — тут работает на все сто. И если мы помогаем Китаю с системой раннего предупреждения о ракетном нападении — это не потому, что мы хотим атаковать США или Японию.

«Это система раннего предупреждения о ракетном нападении, то есть эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система, это правда, такими системами пока обладают только США и Россия. Но это, повторяю, система, которая не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории», — подчеркнул президент.

В этот раз много говорили об историческом наследии. Следующий год для страны особенный — 75 лет Победы. Мы ждем на параде в Москве всех творцов этого великого события, но в некоторых странах бывшего СССР так не считают. Путину горько осознавать, что кто-то из оставшихся в живых ветеранов не попадет на Красную площадь. Ведь только благодаря этим людям мы и живем! Нацисты не давали нашему народу никаких шансов на выживание. И любые спекуляции на эту тему вызывают у президента гнев.

«Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: „Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!“ Вот о чем речь. И конечно, присутствие на параде в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, — конечно, на мой взгляд, это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение», — сказал Владимир Путин.

Пересмотр истории вообще в последнее время трендом стало. Все чаще можно услышать, что реальный сектор современной экономики основан исключительно на советском прошлом. Мол, выезжаете на старом багаже. Никто не спорит Советский Союз великое государство, которое добилось невиданных успехов. Но жить только прошлым неправильно. 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Построены новые вокзалы и аэропорты. Качественные дороги, атомные станции, открыты новые месторождения. Перевалка грузов через наши порты возросла почти в два раза. В три раза увеличился объем экспорта.

«Очень яркий пример — это, конечно, сельское хозяйство. Как вы помните, здесь много людей уже старшего поколения, хорошо помнят, Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерна — пшеницы. Хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы — номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду», — подчеркнул президент.

А ведь впереди новые вызовы. Особенно в сфере высоких технологий. Искусственный интеллект — одна из приоритетных задач государства. То, что вчера казалось волшебством, сегодня уже воплощается в жизнь. А дальше открываются фантастические перспективы. И важно не упустить этот момент.

«Это те технологии, которые могут применяться практически во всех сферах производства и жизни. Мы считаем, и я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще Российского государства. Потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы развития экономики», — сказал глава государства.

Журналисты спросили у Путина, а не пришло ли время изменить Конституцию? Первая глава, а я напомню, это основы конституционного строя, по мнению президента, неприкосновенна. А что касается других статей — основной документ страны — инструмент живой.

«Что касается прежних изменений. Они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку „подряд“. У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — ответил глава государства.

Что ж — тема щепетильная. Уже в кулуарах президент добавил, что дискуссия на эту тему запущена, и он внимательно будет следить за ней. Ближе к финалу разговора журналисты попытались узнать, что он думает о своей роли в российской истории, а еще спросили лидера страны о самом тяжелом эпизоде в его карьере.

«Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, что-то не удалось сделать. И я думаю, что общественное мнение в этом смысле — самый лучший показатель, оно даст оценку, но это в будущем. Что касается самых ярких событий и самых тяжелых. Я уже говорил об этом: самые тяжелые, конечно, крупные теракты — это Беслан — никогда этого не забуду», — сказал Владимир Путин.

А закончил разговор президент тем, что каждый человек, который живет в России, должен чувствовать, что это его дом и другого дома у него нет. Путин старается напоминать об этом всегда.

В мире уже давно согласились с тем, что подобное открытое общение президента с журналистами стало уникальным явлением. Мало, кто из лидеров государств может похвастаться вот таким вот откровенным разговором. Причем это же не только ответы на вопросы — это стимул к работе, дорожная карта, планы на будущее. Позади еще один год в истории России. И в, новый, 2020-й, мы входим с ясным пониманием того, куда движется наше государство.