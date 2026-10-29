Россия и страны Африки намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

По словам главы государства, нынешний объем товарооборота между Россией и африканскими странами, который составляет 27 миллиардов долларов, не является пределом.

«Это начало пути», — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что взаимная торговля будет расти и дальше. При этом доля национальных валют в расчетах России и стран Африки уже достигла 85%.

В работе саммита приняли участие руководители 21 африканского государства. По итогам встречи лидеры России и стран Африки утвердили план действий Форума партнерства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы.

Путин также отметил, что регулярное проведение таких саммитов уже стало доброй традицией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.