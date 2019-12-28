Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате России в Красноярске

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом свидетельствует факт отсутствия ее фамилии в списках на старт.

При этом ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о возможном отказе спортсменки от выступления в произвольной программе на чемпионате страны, пишет RT.

«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока еще нет», — говорил он.

После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее на предварительной тренировке. Спортсменка попыталась найти новые коньки для тренировки, однако ей не удалось подобрать необходимую модель и размер, и потому она решила вернуться к поврежденному инвентарю.

На предстартовой тренировке в субботу 20-летняя Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгения Медведева очень нервничала из-за поломки коньков на предстартовой тренировке, и после поблагодарила своих болельщиков за поддержку.