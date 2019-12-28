«Идеальная мама»: Шишкова показала, как готовится с дочкой Тимати к Новому году

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова опубликовала в Instagram видео, на котором дурачится с дочкой Алисой. Девочка появилась на свет шесть лет назад, когда модель состояла в отношениях с рэпером.

На кадрах, опубликованных в социальной сети, светская львица вместе со своей наследницей лакомится мармеладками, прыгает на кровати и заливается смехом. После звездная мать с малышкой переходят в комнату с елкой, где веселье продолжается. Они взрывают хлопушки и зажигают бенгальские огни.

Подписчики модели едва скрывали умиление от такого забавного видео. Они признались, что поражаются тому, как бывшей избраннице Тимати удается строить успешную карьеру и вместе с тем так много времени уделять семье. Пользователи убеждены: малышка с удовольствием проводит время со своей матерью.

«Идеальная мама!»

«Как две сестры!»

«Милота то какая!»

«Какие зайки!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова ответила хейтерам признанием в любви к Троллям.