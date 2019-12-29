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«Ценю языковое богатство»: Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад

, 0:39 | Карина Бернтгольц Видео 18

По словам Керсти Кальюлайд, однажды сын ее заставил задуматься о том, что ситуацию с правами русскоязычных жителей страны необходимо широко обсуждать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder, Grzegorz Banaszak, Li Muzi, Mihkel Maripuu

Внуки президента Эстонии Керсти Кальюлайд ходят в русский детский сад. Об этом политический лидер сообщила в интервью телеканалу ETV+. По словам главы государства, в ее семье принято обучать детей сразу нескольким языкам.

«В нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство», — отметила Кальюлайд.

По мнению президента Эстонии, ситуацию с правами русскоязычных жителей в стране необходимо широко обсуждать. Политический лидер призналась, что на эту мысль ее натолкнул собственный сын.

«Однажды, придя из школы, он спросил: „Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?“ Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо», — вспомнила глава государства.

Ранее министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявила, что все детские сады в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Что касается школ, то на территории страны действует 74 образовательных учреждения, где школьников обучают на русском языке. Однако преподавание в них ведется по системе 60/40, согласно которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таллин завоевал звание столицы «Тотального диктанта».

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