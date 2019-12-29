Вино, созревшее с мостом, стало символом движения к процветанию полуострова Крым

Насыщенные впечатления, сюрпризы и подарки, как вы уже поняли, ждали по прибытию всех пассажиров «Таврии». Это сделало их впечатления еще более яркими. Но это не все. Одни из главных локомотивов крымского, да и всего российского бизнеса — виноделы — подготовили свои подарки и пассажирам, и всей стране. Всех, кто приехал на первом поезде, ждали в гости на бесплатные экскурсии на легендарном заводе «Массандра». А всем россиянам к открытию движения преподнесли поистине уникальный подарок — партию эксклюзивного вина. И название ему дали символичное — «Крымский мост».

В лимитированную серию вошли вина пяти хозяйств — «Инкерман», «Массандра», «Новый свет», «Фанагория» и «Усадьба Дивноморское». Главная особенность этих вин в том, что они сделаны из лучшего винограда урожая 2015 года — года начала строительных работ. Пока возводили переправу, вино выдерживалось. В декабре перед началом движения весь тираж был оформлен вручную, в том числе вручную наклеивались этикетки, выполненные в одной концепции, для всех пяти виноделен. На прилавках вино появилось сразу после того, как по мосту прошел первый железнодорожный состав.

«Пусть это вино будет в вашей коллекции, как символ того, что крепость и дружба между материком и полуостровом Крымом всегда была, есть и будет!» — говорит генеральный директор ГУП РК «ПАО «Массандра» Янина Павленко.

Тот вот что хочется отметить, железнодорожное движение по Крымскому мосту это ведь не только про туризм — пляжный или гастрономический. Мост и весь маршрут в Крым, это одна из самых главных артерий России, сродни легендарному БАМу. А поезда это эритроциты, которые разнесут кислород по всему организму. И этот кислород придаст импульс развитию экономики как самого Крыма, так и всей страны.

Причем, вот что интересно. Крымский бизнес — и сейчас я говорю о виноделии — потому что этот русский регион всегда славился своими винами, возродился после того, как Крым вернулся в родную гавань. Регион выстоял, несмотря на войны и потрясения, на беспредел «горбачевского» сухого закона и даже вопреки бесчинствам украинских властей. Ведь именно в 2014-м сюда пошли инвестиции и технологии, пришли люди, которым не все равно.

И вот спустя пять лет мы видим впечатляющий результат их трудов — кратное увеличение площадей виноградников, объема выпуска продукции, а еще золотая россыпь медалей профильных выставок и конкурсов. Здесь есть чем гордиться.

Но в виноградарстве нет предела совершенству. И сейчас виноделы ставят перед собой новые амбициозные задачи. Тем более, что государство их поддерживает. Ведь эти люди работают качественно честно и, что особенно важно, с прицелом на перспективу. А это, в свою очередь, долгосрочный рост экономики страны, новые налоги, рабочие места, повышение качества продукции. Так что поддержка таких производств — залог будущего нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии.