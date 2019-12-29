Проклятие «Щелкунчика»: Почему известная сказка приносит неудачу всем, кто с ней связывается

В этом году весь мир отметил юбилей одной из самых популярных игрушек на планете. 320 лет исполнилось Щелкунчику. Во многих странах это такой же важнейший атрибут Нового года, как елка или Дед Мороз. Эту деревянную игрушку любят во всем мире.

Старший из братьев Гримм, Якоб, когда-то рассказал о роли выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Так вот Щелкунчик не просто колет орехи, он символизирует силу и власть, выступая в роли защитника и принося удачу.

Но, вряд ли вы догадывались что на самом деле Щелкунчик совсем не тот, кем кажется. Мы изучили многолетнюю историю это персонажа и нашли удивительные и зловещие совпадения. Все, кто так или иначе пересекался с этой игрушкой получали только горе, беды и несчастья.

От Эрнеста Гофмана и Петра Чайковского до современных деятелей искусства. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал о том, как символ рождественской сказки, превратился в настоящее исчадие ада. Подробности в репортаже.

Грациозные па и музыка, которую сложно не узнать. С первых же тактов вступление к балету «Щелкунчик» погружает зрителя в сказочную атмосферу Нового года. Знакомую всем историю о деревянной кукле и девочке Мари начинают ставить на главных подмостках планеты именно в канун праздника.

Даже спустя больше сотни лет «Щелкунчик» продолжает собирать полные залы и во всем мире, и у себя на родине — в России, где поход на этот балет стал таким же праздничным ритуалом, как и просмотр «Иронии судьбы» по телевизору. Тысячи людей словно в первый раз наблюдают за давно известными приключениями со счастливым концом. Но вот что именно стоит за красивой сказкой всегда остается далеко за кулисами. Причем не театральными, а историческими.

Рождение едва ли не самой узнаваемой в мире игрушки состоялось в немецком городке Зайфен еще в XVII веке. Тогда один из местных крестьян вырезал из дерева уродливые фигурки жандармов, которые отбирали у населения последние крохи урожая. Спрос на кукол появился сразу: жители проклинали ненавистных полицаев и хотели хоть как-то выместить злобу. Фигурки били и щелкали по носу, старясь «дать на орехи» в буквальном смысле.

«Это наш самый старый Щелкунчик конца XVII века. Он до сих пор работает, орех нужно класть не в рот, а вот сюда. Ну, пониже поясницы, в общем», — говорит владелец музея Уве Лешнер.

Первую небольшую партию фигурок удалось распродать всего за пару дней. Вторую смели еще быстрее. По чудом уцелевшим лекалам игрушки в Зайфене делают до сих пор.

«После того, как предки продали все игрушки на ярмарке в Дрездене, целый регион начал заниматься этим же производством. Спрос и ненависть людей были очень сильными», — рассказывает мастер Маркус Фюхтнер.

И хоть со временем народное возмущение поутихло, злая пародия на немецких жандармов начала путешествие по планете. Сначала популярность страшной фигурки просочилась в другие города Германии, затем по Европе и даже через океан — в Соединенные Штаты. Вот только коллекционеры уверены: самая изначальная ненависть и злоба — проклятье из XVII века не ослабло до сих пор. За кадром говорят: не иначе, как магия.

«Когда мне его подарили, я сломала руку. С тех пор, когда этот же или подобный щелкунчик возвращается ко мне, со мной обязательно что-то такое происходит», — вспоминает президент международного объединения авторов кукол Светлана Пчельникова.

Одна из таких же фигурок в свое время попала лично в руки Эрнсту Гофману. И, по словам исследователей, буквально сделала его одержимым. Мрачную и совсем недетскую сказку немецкий классик создал всего за две недели, не смыкая глаз и сильно подорвав здоровье. Что именно заставило писателя пойти такие жертвы до сих пор остается загадкой. Одно известно точно: поначалу произведение не оценили.

«На родине он почему-то считается не то, что второсортным писателем, но им так не гордятся», — говорит художник Ольга Дмитриева.

Вскоре после написания «Щелкунчика» Гофман скончался, а роковые случайности стали преследовать всех, кто только ни прикладывал к произведению руку. В свое время Дюма-отец переписал сказку для детской аудитории — и вновь незадолго до смерти. А потом перевод издания попался Чайковскому. Свой последний балет композитор писал сразу же после кончины сестры и снова в спешке. Премьерная постановка «Щелкунчика» в Мариинском театре фактически провалилась.

«Премьера „Щелкунчика“ не была самой удачной. Считается, что с точки зрения балетмейстерской, были нюансы, которые могли быть учтены», — говорит Мария Щербакова.

Казалось бы, оставить «Щелкунчика» в покое нужно было еще тогда, но будто неведомой силой он притягивал к себе все новых композиторов, художников, сценаристов. Мистические чары на себе ощутил и автор современной постановки балета Михаил Шемякин. История, как под копирку: очередной провал во время премьеры, признание после и множество проблем в процессе работы. Даже реквизит пришлось покупать за границей.

«Пресса очень враждебно, не дожидаясь премьеры, обрушилась на меня. Узнав о том, что черные снежинки будут, я помню, заголовок даже был «Шемякин привозит из Америки экологически грязный снег», — рассказывает художник Михаил Шемякин.

Уже в наши дни образ страшной игрушки буквально запустили в тираж: на волне популярности «Щелкунчик» стал главным героем мультфильмов, комиксов и даже ледовых шоу. О трагических совпадениях на время позабыли, но оказалось — зря. Олимпийская чемпионка Турина Татьяна Тотьмянина вспоминает, как во время одного из прокатов получила сложнейший перелом. Списать на случайность можно было бы и это, вот только каждое из движений спортсмены оттачивали месяцами.

«Ровно два года назад я упала с одного из элементов и сломала ногу. Не передвигаясь нормально даже по полу, я приходила на лед, костыляла, надевала коньки и выкатывалась», — вспоминает чемпион зимних олимпийских игр в Турине 2006 года Татьяна Тотьмянина.

Теперь о своих впечатлениях открыто вспоминает и «Главный Щелкунчик» России Николай Цискаридзе. Именно он исполнял главную партию балета больше сотни раз и кстати, — вот совпадение, — ею же завершил карьеру.

«Я не переношу уже музыку „Щелкунчика“. Я 21 год это исполнял на сцене.18 лет был главным „Щелкунчиком“ страны. Я когда слышу эту музыку, меня передергивает», — признается народный артист России Николай Цискаридзе.

Но только в этом году по всему миру запланированы сотни постановок «Щелкунчика». Билетов почти не достать — как и раньше, люди придут посмотреть на красивый спектакль— о тяжелой борьбе со злом и закономерной победе любви. Вот только о правдивой истории деревянной куклы со сцен театров точно не расскажут. Как и о трагичном пути, который за триста лет проделала самая известная новогодняя сказка.