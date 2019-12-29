«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

Российская актриса Настасья Самбурская спровоцировала бурные обсуждения, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке звезда позирует в образе чародейки вместе с одним из актеров, сыгравших в фантастическом сериале «Ведьмак» — Генри Кавиллом. В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.

«Я должна была играть роль Йеннифер, но у меня елки были, поэтому в итоге отказалась», — отметила Самбурская.

Instagram @samburskaya

Подписчики с иронией отнеслись к посту светской львицы. Большинство из них не поверили словам звезды и решили, что теледива в свойственной ей манере решила в очередной раз разыграть своих поклонников. Они оценили юмор звезды и подчеркнули, что фотография получилась очень реалистичной.

«Ржу в голос!»

«Обожаю ваш юмор!»

«Шутница!» — написали юзеры.

Другие, напротив, представили Самбурскую в образе героини «Ведьмака» и сочли, что артистка идеально подходит для этой роли.

«Лучшая Йеннифер!»

«Да, там не хватает красивых актрис!»

«Кстати, ты больше подходишь на роль Йеннифер!»

«Идеально!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасью Самбурскую в образе женщины-вамп завалили комплиментами.