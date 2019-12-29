  1. Пятый канал
  4. «Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

, 5:44 | Карина Бернтгольц Фото 55

Одни фанаты предположили, что звезда сериала «Универ» их в очередной раз разыграла. Другие решили, что актрисе бы идеально подошла роль в фантастической кинокартине.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская спровоцировала бурные обсуждения, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке звезда позирует в образе чародейки вместе с одним из актеров, сыгравших в фантастическом сериале «Ведьмак» — Генри Кавиллом. В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.

«Я должна была играть роль Йеннифер, но у меня елки были, поэтому в итоге отказалась», — отметила Самбурская.

Instagram @samburskaya

Подписчики с иронией отнеслись к посту светской львицы. Большинство из них не поверили словам звезды и решили, что теледива в свойственной ей манере решила в очередной раз разыграть своих поклонников. Они оценили юмор звезды и подчеркнули, что фотография получилась очень реалистичной.

«Ржу в голос!»

«Обожаю ваш юмор!»

«Шутница!» — написали юзеры.

Другие, напротив, представили Самбурскую в образе героини «Ведьмака» и сочли, что артистка идеально подходит для этой роли.

«Лучшая Йеннифер!»

«Да, там не хватает красивых актрис!»

«Кстати, ты больше подходишь на роль Йеннифер!»

«Идеально!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасью Самбурскую в образе женщины-вамп завалили комплиментами.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 29 декабря: Луна в знаке Водолея призывает заняться творчеством

Последние новости

6:49
«Нежнее нежности»: Жена внука Пугачевой выложила чувственные фото с мужем
6:36
«У нас есть политика США»: Экс-глава МИДа Латвии обвинил Запад в демонизации России
6:24
Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Вологодской области
6:14
Гигантский торт и море свечей: Стриженова показала видео с дня рождения дочери
5:59
Урок истории от Путина: президент РФ трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента
5:44
«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

Сейчас читают

Гороскоп на 29 декабря: Луна в знаке Водолея призывает заняться творчеством
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет с тремя детьми

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]