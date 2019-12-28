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  4. «Душенька, хороша!»: Самбурскую в образе женщины-вамп завалили комплиментами

«Душенька, хороша!»: Самбурскую в образе женщины-вамп завалили комплиментами

, 8:58 | Ниса Мурзанаева Фото 306

32-летняя актриса нарядилась в черное вечернее платье и красные туфли-лодочки.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Анастасия Самбурская опубликовала фото, продемонстрировавшее фанатам идеальный вкус и невероятную чувственность. Российская актриса театра и кино выложила в Instagram снимок, на котором предстала в образе женщины-вамп. В кадре 32-летняя артистка позирует в черном вечернем платье с алым подкладом и лакированных красных туфлях-лодочках.

«Лепится так? М?» — подписала пост знаменитость.

 

Instagram @samburskaya

В подписи к публикации актриса намекнула на недавний скандал, учиненный ей на просторах сети. Тогда под одной из фотографий Анастасии Самбурской подписчица оставила комментарий: «Туфли сюда вообще не лепятся». Эксцентричная артистка решила не оставлять выпад хейтера без внимания. Кинозвезда разместила в своем аккаунте фото злопыхательницы, сопроводив его саркастичной записью.

«Есть ли среди моих подписчиков тот, у кого стиль данной барышни лепится?» — спросила знаменитость.

На этот раз негативных комментариев под фото Анастасии Самбурской почти не было. Поклонники кино-дивы восхитились ее образом и осыпали любимицу множеством восторженных комплиментов.

«Все идеально. Туфли, платье, прическа, губы»;

«Божественна!»

«Вы шикарны»;

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Самбурская заинтриговала фанатов своим элегантным образом.

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