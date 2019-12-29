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  4. Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в Японии

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в Японии

, 8:42 | Ниса Мурзанаева Видео 1 082

Бой российской легенды смешанных единоборств и американца прошел в рамках турнира Bellator.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / KEIZO MORI; Instagram @1yaroslav.stepanov1

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал стремительную победу в поединке с американцем Куинтоном Джексоном. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Бой российской легенды смешанных единоборств и американца прошел в рамках турнира Bellator в Японии.

Поединок Емельяненко и Джексона состоялся в день рождения их дочерей. Еще до боя американец очень переживал по этому поводу.

«У меня есть очень большое желание победить, поскольку это день рождения моей дочери. Но у Федора такая же мотивация, потому это день рождения и его дочери тоже. Кто же ляжет в день рождения своего ребенка?» — задавался вопросом боец ММА.

Очевидно день рождения дочки американского спортсмена сегодня пройдет не очень весело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов.

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