Роспотребнадзор дал рекомендации по сохранению денег при возврате билета

В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях правил возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия. Рекомендации по процедуре размещены на сайте ведомства.

Эксперты советуют узнать, кто является «продавцом билета». Списки официальных посредников обычно указаны на сайте организации. Стоимость их услуг, как правило, не должна превышать 10% от цены билета. В случае возврата такого билета покупателю вернут только его стоимость. Деньги за оплату услуг посредников не возвращаются.

«Проверьте цену билета (сверьтесь с данными на сайте организации). Продажа билетов по цене, превышающей стоимость, указанную на самом билете запрещена», — сообщает Роспотребнадзор.

Если покупатель откажется от посещения развлекательного мероприятия за десять и более дней до его проведения, то ему вернут полную стоимость билета. В случае, если это произойдет менее чем за десять дней, то клиенту возместят 50% стоимости билета. Если покупатель обратится в организацию за три-пять дней до события, то ему вернут треть суммы, потраченной на билет.

Гражданин, который решит отказаться от похода на зрелищно-развлекательное мероприятие менее чем за три дня до его проведения — не имеет права на возмещение стоимости билета.

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