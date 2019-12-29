Тело девушки, прикованной к кровати наручниками для ролевых игр, обнаружили в отеле

Тело 27-летней девушки в наручниках для ролевых игр обнаружили в московской гостинице. Сообщается, что погибшая была пристегнута к спинке кровати одной рукой. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

Предварительно, следов криминальной смерти на теле не обнаружено. Сотрудники отеля рассказали, что девушка зарегистрировалась под своим именем. Она забронировала номер в гостинице на сутки.

По месту регистрации погибшей расположен хостел-общежитие для рабочих.

В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку. Обстоятельства и причина смерти девушки устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка погибла, выпав с балкона отеля на острове Пхукет.