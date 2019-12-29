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Тело девушки, прикованной к кровати наручниками для ролевых игр, обнаружили в отеле

, 12:37 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 92

Как стало известно, 27-летняя погибшая забронировала номер в столичной гостинице на сутки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko; 5-tv.ru

Тело 27-летней девушки в наручниках для ролевых игр обнаружили в московской гостинице. Сообщается, что погибшая была пристегнута к спинке кровати одной рукой. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

Предварительно, следов криминальной смерти на теле не обнаружено. Сотрудники отеля рассказали, что девушка зарегистрировалась под своим именем. Она забронировала номер в гостинице на сутки.

По месту регистрации погибшей расположен хостел-общежитие для рабочих.

В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку. Обстоятельства и причина смерти девушки устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка погибла, выпав с балкона отеля на острове Пхукет.

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