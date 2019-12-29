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«Поступок не красит»: экс-хоккеист СКА о канадце, не снявшем шлем при гимне РФ

, 19:13 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 205

Артем Остроушко объяснил оскорбительное поведение капитана канадской команды разгромным поражением.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaroslav Ozana; 5-tv.ru

Бывший защитник хоккейного клуба СКА Артем Остроушко прокомментировал 5-tv.ru инцидент на матче российской молодежки против канадской команды на чемпионате мира. Капитан иностранной сборной Баррет Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.

«Я думаю, что это просто эмоции. Молодые люди в таком возрасте очень (эмоциональны — Прим. ред). Проиграли матч, можно сказать, в одну калитку. <…> Расстроился очень сильно», — объяснил поведение канадца Остроушко.

Принесение Хэйтоном извинений после матча бывший игрок СКА назвал хорошим знаком. При этом он отметил, что канадца изначальный «поступок не красит», пусть у него и была причина.

«Вы сами видели, что наши парни их — канадцев — переиграли вообще в одну калитку. По матчу можно было видеть в третьем периоде, насколько канадцы были убиты таким результатом <…> Они сами, наверное, не ожидали, что так матч сложится», — подытожил Остроушко.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее молодежная сборная России по хоккею разгромила команду сверстников из Канады со счетом 6:0. Капитан канадцев Баррет Хэйтон не стал снимать шлем, когда зазвучал российский гимн. Члены российской команды в ответ не стали подавать ему руку. Позднее спортсмен и Федерация хоккея Канады принесли извинения.

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