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«Вызывайте скорую!»: Элджей ошарашил подписчиков фиолетовыми волосами

, 18:42 | Анастасия Игонина Фото 236

Новый имидж рэпера вызвал бурную реакцию у его поклонников.

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Фото, видео: Instagram @sayonaraboy

Рэпер Элджей шокировал поклонников сменой имиджа. Артист опубликовал в Instagram фото с фиолетовыми волосами.

В кадре молодой человек сидит на пуфике в гардеробной — вокруг него вешалки с вещами и полки с обувью и головными уборами. Сам Элджей позирует с голым торсом в мешковатых штанах.

Instagram @sayonaraboy

Лица рэпера не видно — его закрывает телефон, на который артист делает снимок. Однако все внимание публики сконцентрировано на прическе Элджея: он выкрасил волосы в яркий фиолетовый цвет.

«Это что такое? У меня инсульт, инфаркт, вызовите скорую! Это очень круто!»

«Стоп, что?!» — пишут шокированные фолловеры.

У многих подписчиков рэпера, несмотря на крайнее удивление, все-таки нашлись вопросы к артисту по поводу его нового имиджа — поклонники не вполне понимают, для чего их кумиру такое преображение.

«Блин, ну нет!»

«Зачем?» — недоумевают они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Элджей стал редко видеться со своей женой Настей Ивлеевой.

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