«Вызывайте скорую!»: Элджей ошарашил подписчиков фиолетовыми волосами

Рэпер Элджей шокировал поклонников сменой имиджа. Артист опубликовал в Instagram фото с фиолетовыми волосами.
В кадре молодой человек сидит на пуфике в гардеробной — вокруг него вешалки с вещами и полки с обувью и головными уборами. Сам Элджей позирует с голым торсом в мешковатых штанах.
Лица рэпера не видно — его закрывает телефон, на который артист делает снимок. Однако все внимание публики сконцентрировано на прическе Элджея: он выкрасил волосы в яркий фиолетовый цвет.
«Это что такое? У меня инсульт, инфаркт, вызовите скорую! Это очень круто!»
«Стоп, что?!» — пишут шокированные фолловеры.
У многих подписчиков рэпера, несмотря на крайнее удивление, все-таки нашлись вопросы к артисту по поводу его нового имиджа — поклонники не вполне понимают, для чего их кумиру такое преображение.
«Блин, ну нет!»
«Зачем?» — недоумевают они.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Элджей стал редко видеться со своей женой Настей Ивлеевой.