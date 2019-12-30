«Свое наследство завещаю государству»: Шаляпин раскритиковал семейные отношения

Мнение о семейных отношениях высказал певец Прохор Шаляпин. В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» он заявил, что не собирается жениться и заводить детей.

«Я скептически отношусь к институту семьи. С девяти лет не общаюсь с братом, потому что не могу простить ему хамство по отношению к нашей маме. Никто из родственников у нас в семье не дружит. Все только ждут, что кто-нибудь из родных умрет и оставит наследство. Я сейчас подумал, что все свое наследство завещаю государству», — сказал артист.

Прохор Шаляпин привел в пример и историю крестной матери. По его словам, даму регулярно избивал ее избранник — мужчина на 15 лет моложе нее. Женщина терпела и боялась ухажера, и все же отказывалась разорвать связь. После очередных побоев она оказалась в реанимации и впала в кому. В случае смерти родственницы оплатить ее похороны пришлось бы Шаляпину, что его не на шутку напугало. Однако женщина пошла на поправку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин объявил о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В качестве одной из причин разрыва с пианисткой он назвал свою нерешительность в вопросе построения семьи.