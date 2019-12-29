Роналду вновь признан лучшим футболистом года

Лучшим футбольным игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards признан Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщили организаторы премии.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии удостоился престижной награды в шестой раз. Прежде спортсмен получал ее в 2011-м, 2014-м и каждый год, начиная с 2016-го.

Церемония награждения прошла в Дубае. Спортивные эксперты отметили вклад Роналду в победу «Ювентуса» на чемпионате Италии и его игру в составе сборной родной страны, которая помогла португальцам выиграть международный турнир — Лигу наций УЕФА.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роналду забил победный гол в чемпионате Италии с высоты 2,56 метра. В момент удара мяча головой игрок подпрыгнул на 71 сантиметр от земли.