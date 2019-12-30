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Автобус, ехавший из Петербурга в Минск, опрокинулся в Псковской области

, 4:38 | Алиса Маркова 124

По предварительным данным, пострадали семь человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести после того, как автобус перевернулся на трассе в Псковской области. По данным 5-tv.ru, транспортное средство, в котором находились 50 человек, двигалось по маршруту Санкт-Петербург — Минск. ДТП произошло около 3 часов ночи в понедельник в Гдовском районе. Автобус скатился в кювет. Пострадавшие были госпитализированы, по предварительным сведениям, два человека находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, четверо ранены в массовом ДТП с автобусом под Липецком.

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