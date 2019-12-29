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Один человек погиб, четверо ранены в массовом ДТП с автобусом под Липецком

, 10:27 | Ниса Мурзанаева Видео 37

На трассе столкнулись автобус, Ford Focus, Volkswagen и грузовой автомобиль «КамАЗ».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Михаил Терещенко, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Juri Zolotarev, Christian Charisius

Один человек погиб, четверо ранены в массовой аварии с автобусом под Липецком.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус, направлявшийся из Москвы в Ростов, две легковушки Ford Focus и Volkswagen, и грузовой автомобиль «КамАЗ». Трагедия произошла на 392-м километре автодороги в Липецкой области.

В результате ДТП погибла пассажирка машины марки Ford Focus. В этом же автомобиле получили травмы еще четыре человека. В рейсовом автобусе никто не пострадал, пишет ТАСС.

Сообщается, что в момент происшествия в общественном транспорте находились 70 человек. Все пассажиры автобуса в течение трех часов были отправлены с места аварии на попутных авто.

В настоящий момент проводятся следственные действия с водителями всех транспортных средств. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси.

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