Один человек погиб, четверо ранены в массовом ДТП с автобусом под Липецком

Один человек погиб, четверо ранены в массовой аварии с автобусом под Липецком.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус, направлявшийся из Москвы в Ростов, две легковушки Ford Focus и Volkswagen, и грузовой автомобиль «КамАЗ». Трагедия произошла на 392-м километре автодороги в Липецкой области.

В результате ДТП погибла пассажирка машины марки Ford Focus. В этом же автомобиле получили травмы еще четыре человека. В рейсовом автобусе никто не пострадал, пишет ТАСС.

Сообщается, что в момент происшествия в общественном транспорте находились 70 человек. Все пассажиры автобуса в течение трех часов были отправлены с места аварии на попутных авто.

В настоящий момент проводятся следственные действия с водителями всех транспортных средств. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси.