В Петербурге появилась гигантская автоелка. Таким образом, водители Северной столицы поздравили россиян с наступающим Новым Годом. На создание фигуры понадобилось четыре часа и больше пятисот машин, украшенных гирляндами и мишурой. Как говорят организаторы, участников флешмоба могло быть и больше, но площадка не смогла уместить всех желающих. По команде водители включили фары и автоелочка зажглась.

А в Екатеринбурге прошел необычный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Больше 30 любителей зимнего плавания пробежали три километра по центру города. Так участники акции решили доказать, что сказочным персонажам двадцатиградусные морозы ни по чем. И призвали горожан в наступающем году больше уделять внимания здоровому образу жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дед Мороз обменялся поздравлениями и подарками с финским коллегой Йоулупукки.