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Россияне проиграли американцам на молодежном ЧМ по хоккею

, 7:42 | Валентин Черников 251

Сборная РФ потерпела второе поражение на турнире.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Petr Sznapka

Второе поражение потерпела сборная РФ в молодежном чемпионате мира по хоккею. На следующей день после разгромной победы над канадцами российские спортсмены уступили команде США в матче группового этапа.

Встреча на стадионе Ostravar Arena в Чехии завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев. В конце второго периода игры российская сборная пропустила две шайбы от американских хоккеистов Артура Калиева и Ника Робертсона. В третьем периоде Александр Ромашов забил гол престижа в ворота гостей из Штатов, а Калиев оформил дубль.

Матч стал второй неудачей российской сборной в турнире. До этого в стартовой игре чемпионата команда уступила Чехии со счетом 3:4. Заключительный матч группового этапа россияне проведут 31 декабря против сборной Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-хоккеист СКА прокомментировал поступок канадца, не снявшего шлем во время исполнения гимна РФ.

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