Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

Точку в истории об избиении сына Елены Яковлевой поставила сама актриса. Слова народной артистки передает Teleprogramma.pro.

«Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться», — сказала звезда.

Как писал 5-tv.ru, Денис Шальных опроверг сообщение о своем избиении. Ранее молодой человек на одной из своих многочисленных страниц в Instagram заявил, что его якобы поймали на улице неизвестные «с забитыми лицами» и нанесли несколько ударов. В своей публикации он отмечал, что у него не получилось «отбазариться», и что ему «хочется плакать от боли унижения».

После, в беседе с журналистами, наследник актрисы признался, что пошутил. Синяки на его лице возникли после сведения татуировок. По словам Яковлевой, она давно привыкла к шалостям сына и радуется, что скоро сможет посмотреть на его без тату.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Елены Яковлевой решил удалить татуировки на лице.