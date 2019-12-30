  1. Пятый канал
  4. «Был не самым аккуратным водителем»: Жена о погибшем в ДТП футболисте Погорелове

«Был не самым аккуратным водителем»: Жена о погибшем в ДТП футболисте Погорелове

, 13:49 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 167

Лилия Гланц узнала о произошедшей трагедии два часа назад от следователя.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

Гражданская супруга футболиста Кирилла Погорелова, погибшего в ДТП в центре Москвы, Лилия Гланц в беседе с 5-tv.ru рассказала, что узнала о произошедшей трагедии всего два часа назад от следователя.

По словам женщины, ей сложно строить какие-либо предположения относительно причин аварии. Лилия Гланц отметила, что спортсмен не был аккуратным на дороге.

«Мне пока тяжело говорить… Я сама только недавно… Два часа назад узнала. ДТП было в пять утра, но я не думаю, что это из-за того, что он расстроен или еще что-то такое… Скорее всего он просто… Я не знаю сама причину… Я не могу сказать из-за чего это случилось… Он был не самым аккуратным водителем. Я не знаю, почему он выехал на встречку…», — сказала гражданская жена Кирилла Погорелова.

Лилия Гланц добавила, что в момент ДТП футболист мог ехать к своему другу. Однако, точно утверждать это женщина не стала.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры гибели в ДТП футболиста Погорелова в Москве.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

14:47
«Яркий спортсмен»: Ассоциация мини-футбола РФ о погибшем в ДТП футболисте Погорелове
14:37
Швейцарская компания Аllseas не собирается возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
14:33
Замглаве Ростуризма разбили Land Rover в Петербурге
14:22
ТОП-5 роскошных платьев звездных невест 2019 года
14:11
«Свободная» грудь: Анастасия Макеева поддалась модному веянию
13:59
Bloomberg назвал наиболее разбогатевших российских миллиардеров в 2019 году

Сейчас читают

Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]