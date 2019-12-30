«Был не самым аккуратным водителем»: Жена о погибшем в ДТП футболисте Погорелове

Гражданская супруга футболиста Кирилла Погорелова, погибшего в ДТП в центре Москвы, Лилия Гланц в беседе с 5-tv.ru рассказала, что узнала о произошедшей трагедии всего два часа назад от следователя.

По словам женщины, ей сложно строить какие-либо предположения относительно причин аварии. Лилия Гланц отметила, что спортсмен не был аккуратным на дороге.

«Мне пока тяжело говорить… Я сама только недавно… Два часа назад узнала. ДТП было в пять утра, но я не думаю, что это из-за того, что он расстроен или еще что-то такое… Скорее всего он просто… Я не знаю сама причину… Я не могу сказать из-за чего это случилось… Он был не самым аккуратным водителем. Я не знаю, почему он выехал на встречку…», — сказала гражданская жена Кирилла Погорелова.

Лилия Гланц добавила, что в момент ДТП футболист мог ехать к своему другу. Однако, точно утверждать это женщина не стала.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры гибели в ДТП футболиста Погорелова в Москве.