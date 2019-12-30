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Замглаве Ростуризма разбили Land Rover в Петербурге

, 14:33 | Ниса Мурзанаева Видео 33

Дорогой автомобиль без спроса взял покататься работник автомойки.

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Фото, видео: pitert.ru, globallookpress.com / Frank Duenzl, /Demian Stringer, /Konstantin Kokoshkin

Заместителю руководителя Федерального агентства по туризму Сергею Корнееву разбили машину в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, автомобиль без спроса взял покататься работник местной автомойки.

Сергей Корнеев обратился в правоохранительные органы, требуя наказать 26-летнего администратора автомойки. Юноша без разрешения хозяина взял ключи от его Land Rover и поехал кататься по городу. Через два часа молодой человек вернул машину, вот только выяснилось — она разбита.

По данным с камер уличного видеонаблюдения было установлено, что правонарушитель попал в аварию на улице Савушкина. Водитель не справился с управлением дорогой иномаркой и врезался в дорожное ограждение.

В настоящий момент местонахождение злоумышленника устанавливается. Известно, что он не обладает местной пропиской и имеет белорусское гражданство.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео падения пешехода в реку Мойку во время ДТП в Санкт-Петербурге.

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