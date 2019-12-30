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Шэрон Стоун не поверили и заблокировали в приложении для свиданий

, 17:39 | Мия Субботина Фото 23

Знаменитость рассказала, что на ее аккаунт пожаловались пользователи сервиса знакомств.

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Фото, видео: Instagram @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун зарегистрировалась в сервисе знакомств Bumble, но ее аккаунт заблокировали. Пользователи посчитали профиль звезды «Основного инстинкта» фейковым и не поверили, что она в действительности может пользоваться дейтинговым приложением.

Она опубликовала пост на своей странице в Instagram и попросила сервис знакомств снять блокировку с ее аккаунта.

«Я зарегистрировалась на Bumble, а они закрыли мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это просто не могу быть я. Эй, bumble, быть мной — это повод для исключения? Не закрывайте для меня улей», — написала звезда.

Instagram @sharonstone

Bumble — это сервис для свиданий, созданный в соавторстве бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф и российским предпринимателем Андреем Андреевым. В настоящий момент Bumble пока не ответила на сообщение киноактрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуобнаженная Малиновская выложила фотосессию в стиле Шэрон Стоун.

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