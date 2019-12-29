Полуобнаженная Малиновская выложила фотосессию в стиле Шерон Стоун

Маша Малиновская восхитила своих поклонников сексуальными черно-белыми снимками. Серию фотографий светская львица опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре она сидит на стуле в распахнутом темном халате, судя по всему Малиновская решила не надевать под него белье. Мария закинула ногу на ногу, тем самым подчеркнув их длину и стройность. Поклонникам дивы снимки показались завораживающими.

«Камера любит тебя.»

«Боги! Как же это хорошо», — написали восхищенные фолловеры.

Instagram @malinovskaya_tv

Некоторые поклонники Малиновской нашли в образе, который Маша выбрала для фотосессии, некоторое сходство с признанными голливудскими звездами кинематографа.

«В стиле Шерон Стоун.»

«На третьем фото как будто Мерлин Монро», — считают они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маша Малиновская заворожила поклонников образом в красном платье.