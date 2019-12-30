Адвокат оценил отказ страховой компании в помощи актеру Бадюку

Адвокат Тимур Матвеев оценил ситуацию с госпитализацией в Таиланде актером Сергеем Бадюком, у которого во время отдыха начал выходить камень из почки. Как утверждает артист, компания «АльфаСтрахование» отказалась оплачивать ему экстренную операцию.

«На самом деле, есть перечень исключений из страховки. Надо конкретный договор смотреть», — отметил адвокат.

По словам юриста, камень в почках может быть признан хроническим заболеванием. Но при этом ситуацию с неоказанием помощи адвокат назвал бредом.

«По сути, если с такой точки зрения смотреть, то каждый, кто выезжает, должен посмотреть список своих хронических заболеваний и каким-то образом застраховаться. Конечно, это бред! Но, тем не менее, страховые компании часто этим пользуются», — прокомментировал он.

Матвеев добавил, что разобраться с «АльфаСтрахованием» Бадюк сможет уже только после приезда в Россию:

«Это не значит, что он (Бадюк) не может получить страховку. Если у него ранее не было никаких обращений, он не знал о наличии таких заболеваний, то можно попробовать по прибытии в Россию обратиться в суд. Это уже защита прав потребителей. Иск подается по месту жительства или по месту заключения договора (страхования)», — отметил он.

В свою очередь в компании «АльфаСтрахование» заявили, что в настоящее время разбираются в ситуации с Бадюком.

Ранее 5-tv.ru передавал, что российский спортсмен, актер Сергей Бадюк попал в больницу во время отдыха в Таиланде. Зрителям он известен по десяткам ролей в российском кино. В частности — «Антикиллер-3», «Интерны», «Бригада: Наследник», «Родина» и трилогии «Гоголь». В ближайшее время выйдет четырехсерийная картина «Сержант», в которой он сыграл одну из главных ролей.