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Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

, 17:00 | Сергей Зеленский Видео 1 749

У 49-летнего артиста начал выходить камень из почки.

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Фото, видео: Instagram @sergei_badyuk

Российский спортсмен, актер Сергей Бадюк попал в больницу во время отдыха в Таиланде. Как рассказал в Instagram артист, у него начал выходить камень из почки. Он был госпитализирован, однако в больнице его ждали другие сложности.

«Я застрахован в компании „Альфа-страхование“, которая уже в течение суток отказывает мне в срочной операции. У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался», — заявил он.

49-летний Бадюк уверяет, что оформил страховку на 50 тысяч евро, в то время как стоимость операции оценивается примерно в десять тысяч евро.

«Я сейчас не обращаюсь за деньгами, я сейчас ищу деньги — у меня друзья, родня. Думаю, что меня прооперируют. Но если вы куда-то едете, то запомните, что „Альфа-страхование“ — банда негодяев», — добавил актер.

Зрителям Бадюк запомнился по ролям в сериале «Гоголь». В ближайшее время выйдет четырехсерийная картина «Сержант», в которой он сыграл одну из главных ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи острова Пхукет.

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