Герцоги Сассекские встретят Новый год в особняке стоимостью 810 миллионов рублей

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи встретят Новый год в роскошном особняке российского олигарха. Стоимость поместья в Канаде на берегу океана оценивают в 800 миллионов рублей, пишет The Mirror.

Известно, что к Меган и Гари присоединится мама герцогини Сассексской 63-летняя Дориа. Всю королевскую семью сопровождала большая группа охраны из Великобритании и члены Королевской канадской конной полиции.

Местные жители утверждают, что дом является одним из престижных на территории — на нескольких акрах ухоженной земли расположились гостевой коттедж площадью 186 квадратных метров и летний дом. Также особняк оборудован роскошными спальнями, уютными ванными комнатами, парадной столовой, игровой комнатой, баром и медиазалом.

Празднование чете Маркл-Виндзор обойдется примерно в четыре миллиона рублей в месяц. Это вызвало шквал возмущения среди британских налогоплательщиков — именно на их деньги по закону живут члены королевской семьи.

«Они ведут более экстравагантную жизнь, чем оба будущих короля!»;

«Еще одна королевская прогулка под прикрытием старого доброго налогоплательщика! Эти двое должны быть изгнаны», — комментируют британцы.

По официальным данным, 31 декабря 2019 года Гарри и Меган собираются устроить пышную вечеринку в особняке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл схитрила, пригласив на свадьбу голливудских звезд.