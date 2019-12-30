Момент смертельного наезда КАМАЗа на девочку в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье под колесами грузовика погибла маленькая девочка, еще один малыш серьезно пострадал. Трагедия произошла в Люберцах 30 декабря.

На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлен момент ДТП. Видно, что КАМАЗ приближается к пешеходному переходу, а параллельно с ним по обочине проезжей части идет женщина с двумя детьми — пятилетняя девочка идет рядом, а полуторагодовалый ребенок сидит в коляске.

Дойдя до «зебры» женщина решила начать переход, несмотря на то, что транспортное средство уже практически заехало на разметку. Грузовик не затормозил вовремя и женщина с двумя детьми оказалась под его колесами. На записи также заметно, что очевидцы принялись размахивать руками и подавать сигналы водителю — после этого грузовик остановился и сдал назад.

В результате происшествия девочка погибла, а малыш в коляске получил тяжелые травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве в результате столкновения КАМАЗа и трамвая пострадали четыре человека.