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Видео: Мосгортранс считает, что ДТП с трамваем спровоцировал водитель грузовика

, 22:07 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 53

В аварии на севере столицы пострадали не менее двух человек. Среди них мужчина и месячный ребенок. Они были госпитализированы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Водитель грузового автомобиля спровоцировал ДТП с трамваем на севере Москвы. ЧП произошло вечером в понедельник на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара.

По данным Мосгортранса, водитель грузовика на перекрестке не предоставил преимущество городскому транспорту и врезался в него. По данным 5-tv.ru, пострадали пять человек. Однако в ГИБДД говорят, что травмы получили два человека: мужчина и месячный ребенок. Их госпитализировали.

5-tv.ru

Обстоятельства аварии на месте изучают сотрудники дорожной полиции. По предварительной информации, водитель КАМАЗа внешне трезв, однако ему предстоит медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики.

Число пострадавших уточняется. Ранее 5-tv.ru передавал, что травмы в этом ДТП с трамваем получили четыре человека.

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