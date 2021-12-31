Модестов день: что можно и категорически нельзя делать 31 декабря

Православные верующие сегодня чтут память святителя Модеста. На Руси ему молились с просьбами защитить домашних животных и скот. В современной России 31 декабря все готовятся к празднованию одного из главных и любимых праздников — Нового года.

История праздника

Модест родился в христианской семье в VII веке в городе Севастии в Малой Азии. Будущий святой решил посвятить свою жизнь служению Богу с ранних лет — он постригся в монахи, едва повзрослев.

Благодаря праведному служению Модест сначала стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого. В этот момент началась война с персидским царем Хозроем, в ходе которой были убиты 90 тысяч христиан и разрушены христианские храмы.

С помощью Александрийского Патриарха Иоанна Милостивого, преподобный Модест восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня. Вскоре его назначили блюстителем Иерусалимской церкви. Святитель скончался в 634 году в возрасте 97 лет.

Что можно делать 31 декабря

На Руси святитель Модест считался защитником домашних животных и скота, поэтому сегодня наши предки молились ему с просьбой о защите питомцев — впереди холода, и важно, чтобы они нормально перезимовали.

В современной же России сегодня принято готовить вкусности и любимые блюда — считается, что праздничный стол должен ломиться от яств, тогда и весь будущий год будет благоприятным.

Встречать Новый год принято в нарядной и красивой одежде и тщательно убранном жилище. Близким и любимым сегодня готовятся дарить подарки. Если с кем-то поругались, то самое время попросить прощение или, наоборот, простить.

Что нельзя делать 31 декабря

Предки верили, что сегодня гуляет нечисть, поэтому запрещалось надолго оставлять острые предметы на видном месте.

Сегодня нельзя зашивать или штопать одежду. Иначе придется трудиться и исправлять ошибки весь год, пишет ytro.news.

Девушкам в этот день крайне не рекомендуется стричь волосы, чтобы сохранить их густоту и красоту.

Сегодня нельзя брать деньги в долг, а также давать кому-то взаймы. Иначе можно навлечь на себя бедность и разорение.

С наступлением вечера не рекомендуется выносить из дома мусор — есть риск выбросить вместе с ним удачу. Это же касается старой одежды и обуви.

Наконец, в новогоднюю ночь не стоит ссориться и выяснять отношения — весь год пройдет в пустых скандалах.

Приметы на 31 декабря

Какой будет погода в Модестов день, таким будет и весь июль;

Падение на землю крупных снежинок — к слабым морозам;

Если дым из трубы тянется прямым столбом вверх, значит скоро похолодает;

Если под ногами не хрустит снег — это к потеплению.

Сновидения: вещие и пророческие, сбываются очень быстро.

Зачатие: удачное время. Люди, которые были зачаты в этот день, будут здоровыми, сильными и жизнерадостными.

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