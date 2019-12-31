Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Алхимия определяется как процесс превращения чего-то обычного в нечто экстраординарное, иногда таким способом, который невозможно объяснить. Раки, прежде чем мы вступим в новый год, позвольте себе в последний раз взглянуть на боль, печаль и горе. Вместо того, чтобы спросить «почему это случилось со мной?», спросите «для чего это случилось со мной?».

«Кун фаякун»: красивая арабская фраза, которая переводится как «стоит сказать „свершись!“ — и это сбывается». Пусть эти слова напомнят вам о вашей силе создавать все, чего вы хотите для себя. Знайте, что все, чего вы желаете и чего заслуживаете, включая изобилие, придет к вам с течением времени.

Позвольте рассказать вам историю об Исиде и Осирисе, двух египетских богах, которые безумно полюбили друг друга. Когда завистливый брат Осириса убил и разрубил его на мелкие кусочки, чтобы заполучить трон, Исида начала искать возлюбленного повсюду, пока ей не удалось найти все части убитого и вернуть его к жизни. Тельцы, любовь, которую вы чувствуете, такая же чистая и страстная. Не позволяйте неуверенности в себе испортить все.

Цитата Оскара Уайльда: «Будь собой. Прочие роли уже заняты». Пусть 2020-й станет годом радикальных преобразований, Овны. Знайте, что принятие себя и своих недостатков — это ключ к расширению возможностей и изменению вашего взаимодействия с миром. Сначала, сняв маску, вы почувствуете себя некомфортно. Но, в конце концов, вы обретете свободу в принятии себя.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в последний день года — 31 декабря — звезды настоятельно рекомендуют завершить дела и найти ответы на вопросы, которые тревожат вас долгое время.

♌ Лев

Цитата Хелен Келлер, которая прекрасно подводит итоги 2019 года: «Любовь — это либо смелое приключение, либо вообще ничего». Львы, поблагодарите судьбу за все места, которые вы увидели, за разговоры, которые произошли, и за переживания, которые навсегда остались в вашей памяти. Сделайте последний день года таким же запоминающимся. Отдайте предпочтение спонтанному вечеру с кем-то очень дорогим вам, а не шумным вечеринкам.

Космический совет: поблагодарите судьбу за все, что с вами происходит.

♍ Дева

Все придет в норму. Доверяйте тому, что происходит «за кулисами», Девы. Секрет в том, чтобы сделать это чем-то большим: продолжать вкладывать силы в работу, не сосредотачиваясь на немедленных результатах. Но прежде чем вступить в новый год, уделите минутку, чтобы оглянуться и понять, какие тяжелые уроки вам пришлось усвоить.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

♎ Весы

В то время как некоторые чувствуют себя лучше рядом со своей семьей и близкими, другие находят чувство блаженства в горах, лесах и на берегу реки. Передайте свое тепло и доброту тем, кто напоминает вам, что любовь — это действительно сильное и важное чувство. Приготовьтесь попрощаться с прошедшим годом в присутствии близких по духу.

Космический совет: готовьтесь к вечеру с близкими по духу.

♏ Скорпион

В то время как ранние этапы отношений являются синонимом метафорического трепетания бабочек, дальнейшее требует от вас серьезных разговоров. На каком этапе находитесь вы, Скорпионы? Что бы вы хотели получить? Не бойтесь затрагивать запретные темы, такие как деньги, собственность и разделение обязанностей. Это поможет вам построить прочную основу, на которой ваши отношения смогут процветать.

Космический совет: поговорите по душам со второй половинкой.

♐ Стрелец

Мяч на вашей половине поля, Стрельцы. Эта глава вашей жизни (и ваших отношений) требует, чтобы вы были самой активной версией себя. Поймите внутреннюю связь между творческим и сексуальным. Другими словами, принятие первоисточника ваших чувств может быть секретом для улучшения жизни, рождения гениальных идей и превращения мечты в реальность. Космический совет: подумайте о первопричинах ваших чувств.

♑ Козерог

Будьте осторожны: слишком долгое ношение розовых очков не только искажает реальность, но и снижает способность видеть красные стоп-сигналы. Козероги, пришло время развеять иллюзии и быть правдивыми с самим собой о том, чего вам на самом деле хочется. Если вы пребываете в романтических или дружеских отношениях только ради удобства, самое время поступить правильно и прекратить это.

Космический совет: определитесь с тем, чего вам действительно хочется.

♒ Водолей

У всех нас есть представление о том, как мы хотим, чтобы наша жизнь выглядела, и мы позволяем нашему воображению вести нас в вымышленный мир, где все именно так. Но какое количество оптимизма — уже перебор? Может ли ваше видение как-то повлиять на реальность? Некоторые из вас могут прийти к осознанию того, что ваша любовь лишь односторонняя или что вы больше вовлечены в эти отношения, чем ваш партнер. Главное слово дня — «баланс».

Космический совет: главное слово дня — «баланс».

♊ Рыбы

Когда Купидон попал в вас своей стрелой, он точно знал, для чего это нужно. Любовь, которую вы чувствуете, сильна, Рыбы. Это роман, который нельзя описать словами. Так почему же вы позволяете каким-то мелочам вставать на вашем пути? Поговорите откровенно со своим избранником и решите вопрос.

Космический совет: обсудите тревожащие вас вещи с любимым человеком.

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